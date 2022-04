Charles FAUCHER

AFC CONSULTANTS SARL est synonyme de conseil en entreprise hautement qualifiée. Nous nous occupons de vous en vous apportant un soutien au cours de la totalité des processus et dans toutes les structures de votre entreprise - de la mesure individuelle à court terme au projet global à long terme, de la petite et moyenne entreprise jusqu'au grand groupe : nous sommes synonyme de solutions globales et durables.

Notre domaine de compétence s'exerce au niveau des systèmes Qualité, Sécurité, Environnement et Réglementation relative aux dispositifs médicaux.



Mes compétences :

Gestion de la qualité

Mécanique

Dispositifs médicaux

Chimie

Gestion QSE

Responsable d'Audit

ISO 9001; ISO 14001 et ISO 13485

Qualité

Analyse de risque

Audit

Audit ISO 9001 et ISO 14001 V2015