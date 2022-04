Charles FENGER

Je donne des conférences sur le cinéma (cette année :regard sur les grands producteurs) et sur la littérature (cette année : les romans à scandale)

Je donne également des cours d'anglais à l'UTL et des cours d'italien

Je traduis des ouvrages (allemand-français.. < actuellement un journal intime >

J'ai publié mon 1er roman LE REBORD chez Bentzinger en novembre 2017.



Mes compétences :

Traducteur

Scénariste

Cours d'anglais, d'allemand et d'italien