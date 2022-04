Charles FÉNIÈRES

Matériel

Montage et utilisation avancée de micro-ordinateurs, configuration/optimisation des périphériques

Installation Livebox, cartes wifi, postes clients

Systèmes d’exploitation

Utilisation experte des systèmes d’exploitation Windows (XP, Vista, Seven)

Bases sous Unix (Ubuntu, Debian, BackTrack) et OS/400 - Pratique de la virtualisation inter-OS

Bureautique

Utilisation experte des logiciels Office (2003/2007/2010)

Capacité à former pour une utilisation avancée : bases, macros, programmation orientée objet

Réseaux

Notions en TCP/IP, Installation et configuration pare-feu

Attribution et paramétrage d’adresse IP en connexion Wifi ou Ethernet

Création de réseau local Wifi et câblé, paramétrage du réseau domestique (DLNA)

Logiciels

Pack Office sous Windows (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project)

Utilisation experte de Mozilla Firefox (AdBlock, NoScript, GreaseMonkey, Xmarks)

Virtualisation : WMWare, VirtualBox, Microsoft Virtual Machine

Langages

Pratique régulière du VB.Net, VBA, HTML, Javascript, PHP, SQL Bases en Scheme, C/C++

Sécurité

Logiciels anti-virus : Norton, AdAware, Search&Destroy, Avira, HijackThis

Bases en tests de pénétration et détection d’intrusions



