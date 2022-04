Charles FEUILLET

De nature curieuse et aimant la nouveauté, j'aime relever les défis auquels je suis confronté chaques jours, et l'aquisition de nouvelles compétences et connaissances est un moteur de vie.



Le challenge et la difficulté sont deux choses dont j'ai besoin pour avancer dans la vie, aussi bien sur le plan professionnel que personnnel.



Je porte un goût particulier au marketing, à la communication et également aux nouveaux moyens de communication.