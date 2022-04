Charles Fichou



Qui sommes nous, quel métier se cache en nous?



L'Important n'est pas seulement ce que l'on fait, mais qui l'on est, ce que l'on peut faire, ce que l'on veut faire, nous ne sommes pas un métier, NOUS SOMMES LES METIERS ET LES PASSIONS qui nous attirent.



Passionné par l'ART, je suis passé du dessin à la peinture à l' huile, j'ai suivis un enseignement musicale large et varié tout en conjuguant une formation de plasturgiste puis de mécanique de précision.

J'ai un Bac et une Licence passée par le biais des acquis professionnels.



Mon parcours professionnel est des plus variés :



-1989, Clerg de Géomètre chez Groupe Alma



-1989: Arrivé à 19ans, j'ouvre la porte d'un bureau d'étude, je planche sur l' Aéroport de Djakarta, avec des profilés ALU qui s'emboitent comme des légos.

-1990, je passe au sein de la SNCF comme Metreur Génie Civil, je quantifie les Ponts routes et Ponts rails ainsi que les Viaducs pour le TGV Nord.



"Je réalise une exposition de Dessins à Paris dans le 5e



-Je rentre Chez Perforex, j' effectue la Gestion de la réalisation de la voirie et réseaux divers du tramway de St Denis- Bobigny ( 93).

- je rentre chez l`EI



- J'effectue un concours de Peinture pour être exposé à Paris Bd de Capucine et je suis retenu.



- En 1992, je passe mon service militaire en Allemagne, j'y suis " Comptable" et " Barman" des Foyers.



à mon retour, je reviens dans la construction pour une société du nom de Val Assistance.

Par la suite je change d' horizon, je souhaite rentrer dans l'enseignement.



- je propose des animations en MLC, je suis animateurs d'un cours de dessin, d'un cours de sculpture etc.



- Je suis aussi Educateur spécialisé chez l'IGESA, au Bois Renard et au Renouveau.



- puis je suis professeur de piano, guitare et solfège en conservatoire à Beaumont Sur Oise en 1999



EN 2000 je rentre professeur de musique et Arts Plastiques à l'éducation nationale,

je passe une équivalence du Bac et une équivalence de Licence.



en 2008 je retourne dans le BTP chez Oger International, puis chez Iosis Conseil, NEXITY , Architecture Studio etc.. je suis Economiste et Ingénieur Etude de prix



" je reste passionné par l'Art, la peinture, le dessin , le piano, la guitare, l'architecture, la pédagogie, le design etc.."



de 2010 à 2012 je retourne dans l 'enseignement comme professeur de musique en collège.



depuis je suis professeur de piano et guitare à domicile, pianiste dans divers endroits.



mes compétences:



- Pédagogue

- Commercial

- Artiste peintre et dessinateur

- Pianiste

- Guitariste

- Metreur

- Ingénieur étude de Prix

- Pilote de chantier

- Acheteur

- Formateur

- Enseignant



langues:

Allemand,

Anglais,

italien



C'est tout ?



Je joue au tennis, ping-pong, échecs et vous ?



au fait, j' avoue que je m' adapte trés vite et le sens de l' autonomie ainsi que de l' esprit d' équipe..



PLus le temps passe et plus je suis et reste enseignant piano et guitare en développant les différents univers: classique, Jazz, Bossa Nova etc..



Le dessin est bien présent et ne me quitte point..



Sur ce bonnes vacances à tous et à toutes :-)





