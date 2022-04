Charles FOURREAU

COMPETENCES :



⇒ Maîtrise des techniques de dessin : CAO, DAO

⇒ Maîtrise des logiciels de dessin : PTC CREO, PRO ENGINEER, SOLIDWORKS, CATIA, AUTOCAD MECHANICAL, , AUTODESK INVENTOR

⇒ Maîtrise des logiciels de calcul : COSMOSFLOWORKS, ANSYS 10.0

⇒ Maîtrise des logiciels de bureautique : Word, Excel, Powerpoint, Pdfpro, Publisher

⇒ Anglais : niveau intermédiaire

⇒ Étude de datasheet en français et en anglais

⇒ Élaborer les plans de détails / d’ensembles et client, réalisation des chaînes de côtes

⇒ Réalisation des nomenclatures produits sur ERP : DYNAMICS AX, AS400

⇒ Intégration de l’ensembles des plans dans une GED et base de données : Vdoc, PTC WINDCHILL

⇒ Élaborer les dossiers constructeurs et/ou dossiers techniques, notes de calculs français et anglais

⇒ Respect des normes et des codes de constructions en vigueur

⇒ Optimisation d'un appareil face à des conditions d'utilisation critiques

⇒ Suivi et validation de pièces types

⇒ Suivi et réalisation d’essais, et création des dossiers de validation nécessaires à la création

d’un nouveau produit

⇒ Réalisation de spécifications d’approvisionnements matériaux et produits, montages, essais, maintenances

⇒ Réalisation de modèles 3D pour plaquettes et vidéos commerciales



COMPETENCES PARTICULIERES :



⇒ Référent produit (vannes papillons)

⇒ Support technique sur les avants projets



