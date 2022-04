Charles GARANGER

Mes compétences principales : Commercial / E-business / Management



Types de clients : Industries, BTP, Services publics, Logistique, distributeurs



Ce que je sais faire :

- Travailler de manière organisée et dynamique

- Atteindre les objectifs

- Être à l’écoute, m’adapter et proposer des solutions personnalisées

- Travailler en équipe

- Etre créatif, mise en place, organisation et animation d’actions commerciales



Mon cursus :

- Master Manager du développement commercial option Entrepreneuriat par alternance

- Licence Professionnelle Commercialisation des biens et services industriels (option management) en alternance

- BTS Négociation Relation Client (NRC) en alternance



Mes compétences :

Développement commercial

Service client

Stratégie commerciale

Prise de parole

Gestion de projet

Négociation

Microsoft Office