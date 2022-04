Charles GEORGEOT

Très concerné depuis mon enfance par les problématiques environnementales actuelles, j'ai toujours suivi un parcours "vert". Je suis orienté dans le secteur de l'environnement et du développement durable depuis le lycée. J'ai suivi cette voie jusqu'au master que j'ai acquis en alternance il y a 1 an au sein de la société Disneyland Paris. J'ai également eu l'occasion de réaliser des voyages professionnels en Europe, Afrique et Amérique latine.

Je suis maintenant à la recherche d'un poste en tant que chargé de développement durable sachant que j'ai deux spécialités: la gestion des déchets et le végétal.

J'ai travaillé dans de grands groupes comme Truffaut, Fnac, Lego et Disneyland Paris mais également à l'étranger, dans le centre de recherche américain CATIE spécialisé en agronomie tropicale.

Si vous avez un poste à me proposer, je serai très heureux de l'étudier et de prendre contact avec vous.

Je suis disponible dès maintenant et ouvert à tout projet environnemental!