Charles GIAMBIASI

Directeur de contrôle de gestion, j'ai 17 ans d'expérience professionnelle dans le secteur des services, plus particulièrement au sein du groupe ACCOR. Bilingue anglais et manager d'équipes multiculturelles, mon expertise s'articule autour de 2 axes majeurs :



1. L’analyse et l’amélioration de la performance, en adéquation avec la stratégie de l’entreprise et en étroite collaboration avec les opérationnels et les directions fonctionnelles.



Membre du comité de direction des marques Mercure et MGallery, j’ai piloté la performance des hôtels en Europe et redéfini le modèle économique de la marque puis veillé à son déploiement, en collaboration avec 4 business analysts supervisés à l'international.



2. Le « contrôle du chiffre » : la restitution financière à la direction et aux actionnaires, c’est à dire la supervision des clôtures comptables, le reporting interne et externe, et toute la phase budgétaire.



En effet, depuis plus de 10 ans, j’élabore et je consolide des budgets, et produis des reportings à tous les niveaux de l’entreprise : unité opérationnelle, Business Unit multi-pays et multi-marques, mais aussi au niveau du siège.



Ma formation de management général à l’ESSEC (en cours) vient renforcer la cohérence de ces 2 axes, soit:

⁃ dépasser le cadre du « chiffre » et des techniques de gestion

⁃ gérer de manière optimum les contraintes et les attentes des opérationnels, en intégrant les points de vue techniques, commerciaux, marketing notamment.



Je me tiens bien entendu à votre disposition pour échanger sur mon parcours professionnel.





Mes compétences :

Reporting

Pilotage de la performance

Analyse stratégique

Comptabilité analytique

Budget et Controlling