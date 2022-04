Bonjour,



Titulaire d'un DE de Masso- Kinésithérapeute en 1999, je me suis tout de suite orienté vers l'ostéopathie. J'ai obtenu mon diplôme d'ostéopathe DO en 2005 et depuis: je travaille sur MURET en exercice exclusif ostéopathie. Je pratique l'ostéopathie sur les adultes ainsi que sur les nourrissons.



Aujourd’hui, je vous reçois à mon cabinet du 5 rue Mozart, 31600 MURET uniquement sur rendez-vous.

Contactez moi au 06 12 24 14 11.



A bientôt, Charles GIRAUD



Mes compétences :

Osteopathe