Charles GODINHO

Je suis actuellement en recherche de mission serieuses france et etranger ( si possible longue duree) urgent.



1977 à 1982 légion étrangère

1982 à 1989 agent de sécurité de discothèque vichy et clermont-ferrant

1998 stage de protection rapprochee à l'o.f.a.p.s

1998 à 1999 agent de securite et de telesurveillance(societ sogesm)

1999 agent de securite societe intervention securite aucasionnellement sur la feria de nimes.

1999 à 2003 sapeur pompier volontaire dans le vars

2003 à 2004 agent de protection rapprochee du festival de cannes et de diverses autres

2004 à 2006 agent de sécurité de discothèque,studio 88 Aix en Provence

2006 à 2014 agent de sécurité de la voie publique assermente pour la police municipal

2015 diplôme de cqp