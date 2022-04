Charles GOUPILLE

Après 4 années très enrichissantes dans le domaine de l'immobilier commercial et du retail, j'ai décidé de prendre un virage à 180° et de me consacrer pleinement à une passion, la vidéo.

A ce jour, le principal de mon activité se porte sur le Film d'entreprise/Corporate/Evénementiel et Mariage également.

L'objectif à plus long terme sera le reportage/documentaire.



Mes compétences :

Informatique

Immobilier

Développement durable

Conseil

Asset Management

Film institutionnel

Reportage

Montage vidéo

Réalisation de films

Environnement

Film d'entreprise