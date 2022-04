Jonathan LULÉ

Mes activités au sein de l'Université Catholique de l'Ouest sont diverses et variées



En tant qu'enseignant permanent, au département de biologie et d'Environnement de la faculté des Sciences, j'interviens auprès des licences, des licences Professionnelle ainsi que des masters, dans différents cours en lien avec ma thématique de recherche le développement durable.



Je suis également responsable pédagogique de la 1er année du master en Écologie et développement durable.



En tant que chargé de mission développement durable, je mets en place un plan d'action développement durable annuel . Je m'assure que l'ensemble des actions proposées soient en cohérence avec les principes du développement durable et que l’ensemble des parties prenantes soient identifiées et intégrées. Chaque action s'intègre dans le référentiel "Plan Vert" des universités et fait l'objet d'une approche d'amélioration continue.



Mes compétences :

Animation de réseau

Gestion de projet

Pack Microsoft Office

SIG sous ARcgis

Reporting

Droit de l'environnement et de l'aménagement

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Développement durable

Enseignement Universitaire

Écologie

Chargé de mission

Enseignement

Agenda 21