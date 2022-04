Charles GROS

Marié, 2 enfants,



Après une forte expérience dans la vente ainsi que de bonne connaissance en communication et en gestion de boutique, je me suis reconverti dans un domaine qui met chère : le Web



J’ai par la suite travaillé 2 ans dans une entreprise Belge basé en France à Risoul 1850 dans le secteur du Tourisme ou j’ai occupé la fonction de d’agent de tourisme et d’IT manager.

Une expérience intense et riche en expérience.



Titulaire d’une formation qualifiante de développeur web, je suis en mesure de m’investir dans tout type de projet



Mon objectif professionnel : trouver un emploi comme, web master, directeur de projet ou chargé de développement et communication au sein de tout type de structure



Parallèlement à ma recherche active d’emploi, je continue à m’auto former et à suivre des stages



Point fort : Travailleur

Point faible : dyslexique



Mes compétences :

PHP 5

MySQL

CSS 3

HTML 5

Wordpress

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6