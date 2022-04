Charles HAYECK

Bonjour à tous,voici nos activités:



BE en conception industrielle et Pilotage de chantier (réalisation et maintenance).

BE bâtiment et maîtrise d'oeuvre avec un fort intérêt pour le domaine du handicap. MAISON INDIVIDUELLE.



REACTIVITE, ADAPTATION, GESTION D'EQUIPE sur site.

Je suis membre de jury à l'AFPA pour les sections techniques.



hayecketude@orange.fr



Expérience dans :

la métallurgie, la cryogénie, des cimentiers, des manufactures, des ateliers, le BTP et l'ONU.



Mes compétences :

Chaudronnerie

Mécanique générale

Maintenance

BTP

Conception

3D

Cao

Industrie

Projeteur

Cahier des charges

Maitrise d'oeuvre