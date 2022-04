Charles Heger

Jeune homme de 26 ans passionné par les médias et la presse magazine plus spécifiquement dans le secteur du luxe, de la mode, de l'art de vivre de la cuisine et des voyages.

Actuellement assistant acheteur presse internationale chez ZenithOptimédia groupe Publicis.



Comment il en est arrivé là:

Il a obtenu son BAC ES en juin 2008 et est actuellement titulaire d'un Master 2 en médias publics et culture numérique de Panthéon-Assas au sein de l'Institut Français de Presse et d'un Master 1 en management du luxe et de la communication de MOD'ART international.



Fort de nombreuses expériences professionnelles et personnelles enrichissantes : Stage de 7 mois à Manhattan en directeur de production, 3 ans et demies à la tête de la direction de la communication et du développement international du The Trend Time magazine (en tant que fondateur depuis 2011), à la suite de cela et de divers mémoire sur la presse et les médias Charles décide donc de se perfectionner plus que jamais en médias et NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication), en faisant un Master 2 à l'Institut Français de la Presse à travers un mémoire sur les nouveaux modèles économiques de la presse numérique et la notion de citoyenneté.



Passions dans la vie ?

1) Les médias

2) la mode et tout ce qui l'entoure (théâtre etc)

3) La cuisine

- Une Ville de prédilection ? San Francisco pour son côté avant gardiste/ novateur et auto entreprenant.

- Un lieu de prédilection ? D.U.M.B.O à Brooklyn pour son côté artistique.

- Artiste de prédilection ? John Galliano et Fabrice Luchini

- Philosophe de prédilection ? Nietzsche

- Poète de prédilection ? Louis Aragon

- Personnalités de prédilection ? Couple K.Lagerfeld/ Anna Wintour parfait assemblage de médias, mode, d'intelligence et de génie.



Mes compétences :

Art

Cosmétique

Luxe

mannequinat

Mode

Théâtre

Vendeur