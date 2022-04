Charles-Henri AURÉ

À la suite d'un DUT général, j'ai intégré l'I.S.I.A.L.M, une école d'Ingénieur d'Affaires, créee par la CCI du Mans en répondant à un besoin des entreprises locales d'avoir une puissance commerciale à forte valeur ajoutée technique et business.



Cette école m'a permis d'acquérir de multiple compétences commerciales tels que ; Le Marketing, la Négociation, la Veille et l'Analyse financière.



Ce qui me passionne au quotidien, c'est que mon métier requière à la fois des compétences techniques et commerciales et me permet d'avoir cette relation privilégiée avec mes clients pour la conception de solutions complexes.



Mes compétences:

• La Prospection commerciale / Identification des interlocuteurs (décideurs, influences, base de pouvoir…)

• Analyse de l'entreprise / Analyse Concurrentielle / Etude de Marché

• Etude des Opportunités et Analyses des Risques (KICK OFF - GO NO GO)

• Grands Comptes (Analyse sectorielle, plan de compte, analyse stratégique du compte, Stratégie de pénétration, Fidélisation du compte )

• Qualification des besoins clients

• Rédaction d’offres complexes

• Présentation d’offres complexes

• Négociation complexe

• Gestion de Projets

• Pilotage d’une affaire complexe : Financier et Technique

• Management d'équipes

• Fidélisation

• Développement d'une nouvelle activité à l'internationale



