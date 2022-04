Charles-Henri BARBEROUSSE

La volonté d'entreprendre : Le privilège d'être à vos côtés au cœur de vos projets.



Diplômé d'une école de commerce, j'ai démarré mon parcours professionnel en 2006 comme chef de secteur chez Eckes Granini France puis en 2007, commercial chez Olivier Bertrand Distribution. Chargé de clientèles CHR. Mes missions confiées, étaient le suivi et la gestion du portefeuille client, la vente et le référencement de produits.



En 2012, je me suis engagé dans ma reconversion professionnelle en tant qu'assistant de production audiovisuelle, en suivant la formation au sein du CEFPF.

Fort de mes expériences sur le terrain et du relationnel établi avec mes clients, je souhaite rassembler mes compétences avec mes connaissances dans le domaine de la production audiovisuelle.





➢ Gestion financière et budgétaire

➢ Gestion juridique

➢ Ressources humaines

➢ Management

➢ Suivi administratif

➢ Gestion de postproduction

➢ Participation artistique





Compétences informatiques



➢ Expertise en outils de bureautiques et de graphisme courants (PackOffice, Adobe) ;

➢ Maîtrise des outils de présentation (PowerPoint) ;

➢ Connaissance des logiciels de montage et de son (Photoshop, final Cut Pro 7, Cubase, Reason) ;

➢ Web 2.0 (Iweb, WordPress, réseaux sociaux).



Contactez moi :

chbarberousse@gmail.com





Mes compétences :

Assistant de production

CNC

Musique

Audiovisuel

Cinéma