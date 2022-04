Jean-François LEVEQUE

Bonjour,

Je suis actuellement commercial pour une entreprise(HOME EDELWEISS,DRIMMER ) spécialisée dans la décoration d'intérieur/extérieur, moyenne et haute gamme.Mon secteur s'étend sur la Bretagne,44,14,50,61.

Après 6 ans en tant que commercial multicartes dans le jardin (Jardinerie, GSB, lysas) et 3 ans dans les produits régionaux,ce nouveau job me permet de commercialiser d'autres produits auprès d'une nouvelle clientèle (GMS, GSB,jardinerie,fleuriste,ameublier ..)

Cordialement