Charles-Henri BOULLIER

Bonjour,



Je m'occupe du développement des systèmes d'informations pour les collectivités territoriales. Actuellement, je gère l'informatique et les SI pour 2 Villes du Maine-et-Loire, Avrillé et Ecouflant, avec mon équipe de 5 personnes.

Je suis ici pour étendre mon réseau professionnel. Alors, si on s'est connu au cours de mes activités ou si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à me contacter.



A bientôt,

Charles-Henri



Mes compétences :

Graphisme et communication

Informatique

Banque

Finance