Charles-Henri DE LAMETH

Fort de mes 6 dernières années au sein de LCL banque Privée, ajoutée aux connaissances bancaires que j'avais déjà acquises les années précédentes et aux contacts enrichissants d'experts et fiscalistes, je bénéficie désormais de solides connaissances patrimoniales.

Au fil des années, j'ai appris à structurer mes rendez-vous et à affiner mon rôle de conseiller , ce qui m'a permis ainsi de dépasser mes objectifs sur certains items et de s'en rapprocher sur d'autres.



Mes compétences :

Banque privée

Banque de détail

Crédit à la consommation

Crédit immobilier

Marchés financiers

Développement commercial