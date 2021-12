Olivier ARTHUIS

DESTOCK-SHOP est une plate-forme spécialisée, proposant :

- Vins Français et Étrangers

- Spiritueux (Rhum, Whisky, Vodka, Gin, Apéritif, Digestif, ...)

- Sirops, Crêmes, Liqueurs

- Produits régionaux (Huiles, Foies Gras, ...)



Notre clientèle :

- LE PARTICULIER



- LES PROFESSIONNELS

* Les cafés, hôtels, restaurants, bars, brasseries

* Les traiteurs

* Les boites de nuit

* Les épiceries

* Les petites surfaces

* Les cavistes

* Les comités d'entreprises

* Les associations sportives



Nous avons environ 1500 références, et nous livrons sur toute la France.



Nous avons sélectionné nos fournisseurs en fonction du meilleur rapport Qualité/Prix de leurs produits.

Nous commandons en grande quantité, ce qui nous permet de négocier, pour vous, les prix les plus compétitifs.



UN SITE INTERNET SERA DISPONIBLE COURANT 2019 AFIN DE COMMANDER EN LIGNE.



NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT DES AGENTS COMMERCIAUX "EPICURIENS" SUR TOUTE LA FRANCE.



