Charles-Henri DE MENTQUE

Plus de 20 ans d’expérience – Prêt-à-Porter moyen haut de gamme, sportswear et sport

marques à forte notoriété

Double compétence : Marketing produit et développement



En recherche active d'un poste de manager dans le développement de collection produits textile.



Mots clés : textile | habillement | mode | innovation | conception de produits | R&D | management d'équipe | management de projet | marketing | budget | international | sourcing | prêt à porter | sporswear | sport | PàP | PAP | design | vétements | sportswear | recherche et développement | marque



Mes compétences :

Développement produit textile

Design

Voile

Conception de produits

Relations humaines

Dessin / peinture

Management d'équipe

Textile

Prêt à porter

Mode

PLM

Suite Microsoft Office

Adobe Illustrator