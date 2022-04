Arnauld DE MENTQUE

Après un parcours commercial dans les Assurances, d'abord dans le courtage puis en compagnies, en tant que Responsable d'un portefeuille de Particuliers en IARD, j'ai été Inspecteur régional d'Assurances Santé, et enfin conseiller en gestion de Patrimoine.



J'ai décidé de me lancer avec mon épouse, dans la rénovation d'une propriété de caractère, et d'y faire un gîte de 230 m2, composé d'un salon avec vue plein sud sur les côteaux du Gers et les Pyrénées, d'une salle à manger et d'une cuisine en enfilade; de 5 chambres confortables avec 4 salles d'eau ou de bains.



Egalement, à disposition d'hôtes de passage, entre Bordeaux et Toulouse, à proximité de l'autoroute A62, 4 chambres avec ou salle de bains ou salle d'eau. WIFI dans toutes les chambres.



N'hésitez pas à surfer sur notre site :Array,

ou à nous contacter par mail : arnaulddementque@yahoo.fr

ou par tel : 05 53 65 27 17 ou mobile : 06 62 72 40 19



Nous venons de terminer la rénovation d'une grosse partie des bâtiments: salle d'apparat de 260 m2 ,et 2 salons de séminaires ou de réceptions ( cocktails, mariages,réunions familiales), pouvant y accueillir environs 300 personnes. Il a été prévu l'installation d'une cuisine dédiée aux traiteurs. Au centre de cet espace convivial, une cour pavée de 370 m2, pouvant doubler le potentiel d'accueil, sous un Vélum.



