Installée dans les Landes depuis maintenant 3 ans, je recherche de nouveaux défis et opportunités dans le domaine du tourisme. Polyvalente, dotée de fortes capacités d'adaptation, je suis ouverte à toutes propositions d'emploi ou de collaboration dans le secteur.



Après des études de tourisme, une expérience de chargée de mission en Haute-Savoie, j'ai dirigé pendant un peu plus de 3 ans l'office de tourisme de La Pierre Saint-Martin et de la vallée de Barétous, un teritoire été - hiver, avec une station de montagne et sa vallée.



Également monitrice de ski, je suis spécialisée dans le tourisme de montagne et ai élargi mon expérience au développement touristique en territoire rural.



Par ailleurs, je suis passionnée par le voyage (souvent « d'aventure », toujours avec une approche nature), les sports de pleine nature (ski alpin, snowboard, kayak -mer et rivière-, randonnée équestre et pédestre ...) et la découverte en général (du monde, des cultures, d'idées nouvelles..).



Mon profil et plus de détails sur http://www.doyoubuzz.com/julie-favorelle



