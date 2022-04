Saluée en 2004 comme le meilleur back office administratif, se voyant décerné le titre d'administration de l'année pour la qualité de la prise en charge de ses clients en 2005, la société wallonne du crédit social petite banque publique wallonne spécialisée dans le crédit hypothécaire social s'est avérée - depuis deux ans et demi - un champ de réalisation unique pour Charles-Henri Russon et son équipe.



Licencié en gestion et production de l'Université de Liège, originaire de la communauté germanophone de Belgique, Charles-Henri Russon a travaillé successivement pour son Université (plan de restructuration des coûts en sept ans), pour le centre hospitalier régional de la citadelle (management par objectif notamment) et au secrétariat général de la région wallonne (audit, réorganisation et qualité de service) et ce avant de travailler une dizaine d'année en France dans le réseau Eurisys (Alphatem, Assystem, Cogéma, Alphatec, etc.) sur la logique de grands projets.



Outre sa fonction d'inspecteur général à la swcs, Charles-Henri Russon participe à deux réseaux de recherche et développement (nt-logic centre d'étude spécialisé dans l'évolution des métiers de service et l'IFEAS spécialisé dans la modélisation systémique).



Sa banque et le groupe GP3 de Québec - qui se sont rencontrés lors d'un des premiers Intracom - mènent ensemble un double travail de développement d'outils sur les thèmes de la gestion des connaissances et de la maîtrise des systèmes de décision.



Il est également conseiller notamment pour les questions de budget auprès d'un groupe parlementaire du Parlement wallon à Namur.



Il est l'auteur du livre « premier voyage au pays des systèmes » (téléchargeable surArray) et de « 50 outils pratiques de systémique au service de nos projets personnels et professionnels », chez Luc Pire Éditeur.



Indiscutablement créatif, c'est aussi un homme de réseau à qui- au-delà des communautés d'apprentissage - l'on doit la renaissance en Belgique francophone de compagnonnages dans les métiers de service. »





Chargé de la gestion interne : Informatique, communication, logistique et démarche qualité.



Chef de projet "système de décision" pour l'Institut francophone d'étude et d'analyses systémiques.



Démarches qualité

Formation

Organisation

Qualité

Systémique