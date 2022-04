Charles-Henri VAZEILLE

11 ans d’expérience autour de l’ERP Movex/M3



Mes domaines de compétences:



FONCTIONNELLES MOVEX/M3 :

V9 – V10.A – V11 – V12

Gestion commerciale

Logistique

Achat

Gestion de production

Comptabilité Finance

Gestion de projet



CONSULTING :

Analyse et rédaction de cahiers des charges

Rédaction des spécifications fonctionnelles

Création de scenarii de tests

Rédaction de manuels utilisateurs

Formation des utilisateurs



GESTION DE PROJET :

Suivi et respect des budgets

Planification et supervision des développements

Encadrement d’une équipe de 3 à 10 personnes

Estimation et respect des délais et dates de livraisons

Analyse et rédaction des spécifications techniques

Organisation des tests



TECHNIQUES :

SQL DB2/400

Javex

RPG/CL

SQLServer



