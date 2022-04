Charles HENRY,



Gérant du Parc Loisirs Bayeux Aventure dans le calvados, prés de Bayeux. Un site réunissant des parcours aventures, un paintball nature et des kartings à pédale.



http://bayeux-aventure.fr/



J'aide également la société Gralimis dans la vente d'une plante écologique le MISCANTHUS. Cette plante est utilisée litière animal, pour les chevaux principalement. Elle est également utilisée pour le paillage de fleurs, le chauffage , et comme aliment pour les vaches laitières facilitant la rumination et améliorant ainsi la qualité de leur lait .



http://www.le-miscanthus.com/miscanthus-normandie.php



Conseiller diététique , Modèle sportif .



Mes passions , sportif de haut niveau en Athlétisme .





Charles



Mes compétences :

Communication

Relationnel

Athlétisme

Vente

Commerce