Charles HENRY

Directeur Administratif & Financier (DAF), dont : 13 ans dans le secteur des télécommunications (TIC) ; 4 ans dans le domaine de la Franchise (enseigne de Fleurs) ; et depuis 2007, dans l'industrie de l'éclairage public.



Expériences professionnelles majeures :

- Direction Stratégique : Mix marketing : définition d'axes de développement (Clusters, Pôle de compétitivité, Partenariat, Joint Venture)

Membre de Comités de Direction et de Stratégies, Administrateur de société et Pôle de compétitivité Pilotage de décisions de restructuration, de cession de branche d'activité, et gestion de plans sociaux

Élaboration de Business Plan, et de Plans stratégiques d'investissements Communication auprès d'acteurs institutionnels, presses, analystes financiers, et opérateurs financiers Supervision

RH : optimisation de la masse salariale, et politique RH Mise en œuvre de politiques de changements, et optimisation des coûts



Direction Financière : Recherche de financements d'amorçage et/ou de développement Montage de dossiers de financement, dont la réalisation d'une cotation en Bourse Gestion des relations financières avec les banques et investisseurs publics ou privés Élaboration de budgets prévisionnels.