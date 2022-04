Charles-Henry CELLIER

Offrir à ma clientèle, non pas le SENTIMENT d’être en sécurité, mais d’en avoir la CERTITUDE.



Après presque vingt trois ans dans l’armée française, et un peu plus d'un an dans le privé, j’ai choisi de mettre à profit une longue expérience dans le domaine de la sécurité, des biens et des personnes acquise grâce aux opérations extérieurs, aux différents évènementiels auxquels j'ai participés mais ainsi que dans le management qui me permet de :



Garantir la sûreté des personnes sur sites à risques et de:



- Concevoir, et mettre en œuvre des plans de sûreté et d’évacuation.

- Organiser, planifier et coordonner les actions de sécurisation des déplacements.

- Mettre en place une veille opérationnelle 24/24 – 7/7.

- Évaluer les situations de crise, mettre en œuvre et coordonner les composantes de la cellule de crise, coordonner les moyens humains et matériels

- Hiérarchiser les priorités pour maintenir les moyens humains, les dispositifs passifs ou actifs sur site, à un niveau de disponibilité opérationnelle absolue.

- Assurer le respect des consignes et des procédures.



Ainsi que de manager, communiquer, sensibiliser et motiver les différents partenaires de la sûreté :

- Établir, animer, informer et dialoguer avec les différents partenaires impliqués dans le maintien de la sécurité.

- Manager et former les équipes à la bonne exécution des activités de sûreté.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Firefox

Tir

Protection rapprochée

Tir combat

Management d'équipe

Expert technique

Réactivité et sens de l'initiative

Autonomie professionnelle

Formation de formateur