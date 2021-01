Ce passage par les armes m'a permis d'acquérir des compétences dans le management et les nombreux séjours à l'étranger, des savoir-faire dans la gestion des personnels, des emplois du temps, des organisations journalières des activités, la mise en place de moyens logistiques, la gestion et commande de stocks, de gérer la sécurité et la sauvegarde des personnels, métrise du stress dans des situations critiques.

J' ai un esprit d' analyse et de synthèse ainsi qu' une grande capacité d' écoute. je suis à même d' encadrer une équipe et de créer une cohésion, faire du management interculturel.

Aujourd’hui, j'ai changé d'orientation en profitant d'opportunité dans un nouveau contexte tout en gardant contact avec le terrain et des personnels sous ma responsabilité. Ma mobilité géographique est totale, je suis sur un poste à l'étranger en "back to back" dans les moyens généraux , responsable d'environnement et du soutien de l'homme. Mon expérience du terrain peut être un plus pour une entreprise.

17 départs à l'étranger de 4 à 7 mois:



Niveau anglais intermédiaire et des connaissances en informatique, titulaire des permis A,B,C et E France et internationale.



Mes compétences :

Sécurité

Management

Transport

Formation

Ponctuel

Asie

Esprit d'équipe

Dynamique

Capacité d'adaptation