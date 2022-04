Charles-Henry JOUFFROY

La passion de mon métier, l'envie d'apprendre et d'évoluer, la soif de connaissances et une solide motivation sont les principales qualités qui me caractérisent.





Un de mes objectifs est pouvoir marier mon double diplôme (Management/Commerce/Marketing et Horlogerie) au sein d'une manufacture sur un poste reliant ces deux compétences (Chef d'atelier, Formation, ...)



Mes compétences :

Horlogerie

Service client

Vente