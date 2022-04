Charles-Henry RHEINART

Manager agile, mobilisateur, fédérateur et doté d’une écoute active, j’agis au sein des start-up et PME pour (re)lancer la vente de nouvelles offres, bâtir ou rétablir les relations avec les partenaires ou clients et engager avec succès les équipes opérationnelles.





MARKETING ET COMMUNICATION :

- Développement/repositionnement des offres de produits et/ou services

- Définition et mise en place de stratégies digitales

- Organisation d’événements (conférences, colloques, conventions d’affaires…)



DEVELOPPEMENT DES VENTES :

- Définition/optimisation des stratégies d’accès aux marchés et pilotage du développement commercial

- Prospection, avant-vente et négociation commerciale

- Amélioration de l’administration des ventes et du suivi de la satisfaction clients



MOBILISATION ET ENGAGEMENT DES EQUIPES OPERATIONNELLES :

- Restructuration, création et (ré)organisation de services opérationnels

- Mise en place d’objectifs opérationnels et pilotage de la performance

- Définition des besoins en compétences et recrutement de nouveaux talents



PILOTAGE DE PROJETS :

- Fédération d’acteurs publics (collectivités, administrations, pôles de compétitivité, incubateurs, financeurs…) et privés (start-up, PME et grandes entreprises)

- Pilotage des partenariats, recherche et gestion des financements publics (Régions, Etat, Europe)



Mes compétences :

Management

Pilotage du changement opérationnel

Relations clients

Pilotage de projets

Marketing stratégique