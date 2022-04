Charles-Henry TERNYNCK

Depuis plus de dix ans, l’agence SYMBOL -Array

est spécialisée dans la communication opérationnelle des réseaux et franchises.

Votre réseau attend de vous un accompagnement, un soutien local et une assistance efficace…

Reposez-vous sur une équipe de spécialistes pour leur assurer le meilleur service !

Pour vos adhérents, nous sommes VOTRE « service com » intégré !



• Recrutement

Générer des appels entrants de candidats à fort potentiels

Optimiser le taux de transformation

• Campagne de communication initiée par la tête de réseau

Rechercher des media sur les zones couvertes

Gérer les commandes et la logistique

Recevoir l’adhésion du réseau

Personnaliser les supports de communication

Mutualiser les coûts

• Répondre aux demandes locales

Ecouter, conseiller et répondre aux besoins des adhérents

Veiller au respect de la charte graphique

Proposer un catalogue d’outils personnalisables – le kit de communication

Optimiser les opérations initiées par vos franchisés

• Communication d’ouverture

Analyser la situation du point de vente

Mettre à disposition des outils permettant de générer du trafic dès l’inauguration.

• Animation des points de vente

Design boutique

PLV, ILV et décoration

Fidélisation et parrainage

• Fédérer et animer le réseau

Communication interne et stimulation

Convention et réunion régionale



Mes compétences :

Conception

Franchise

Réseaux sociaux

Animation de réseau

Recrutement

Web

Réseaux

Marketing

Communication

Publicité