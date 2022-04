Charles HERY

Groupe NOX est un acteur majeur en ingénierie et en particulier dans les filières bâtiment, proposant entre autre des missions d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et de Contractant Général.

BATIKA, est spécialisé dans les missions de contractant général depuis 1998 et met au service de ses clients son savoir faire et son expérience en matière d'étude, de conception et d'aménagement d'espaces commerciaux partout en France pour le compte d'enseignes nationales, de franchisés ou d'indépendants.