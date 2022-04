Charles IKENG

Développeur logiciel .NET ASP.NET, MVC , C# 6

5 ans de développement ASP.NET MVC 3/4. Esprit d'équipe, sens organisation, initiative,et de grandes capacités d'apprentissage.



- ASP.NET MVC 3/4,C# 4.0, ASP.NET, Windows 8 Metro Style

- Entity Framework , Approche Code First

- Visual Studio 2012/2013/2015,2017, XHTML, JavaScript, CSS, jQuery, AngularJs,KnockoutJs

- Outils de gestion de version (type SVN).

- Pratique SCRUM.

- Praticien KANBAN.

- Esprit d’équipe, Sens d’organisation, initiative, Productivité, Apprentissage



Mes compétences :

Windows server

AS 4OO

Office

Vbscript

Powershell

C#

Exchange 2010

AngularJS

JavaScript

JQuery

Framework .Net 4

SQL Server