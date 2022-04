Charles INGELS

Avec une formation de base en électronique et quelques expériences significatives dans ce domaine, j'ai ensuite évolué vers le domaine de l'informatique industrielle sur des systèmes embarqués appliqués au spatial, à l'aéronautique, à l'imagerie médicale, à la géolocalisation, aux télécommunications et à la sécurité bancaire autour des cartes à puce.

J'ai commencé avec des tâches de développement pour arriver à un rôle d'architecte des systèmes embarqués.

Aujourd'hui, j'occupe un poste de responsable du service « logiciel embarqué » sur des équipements embarqués sur des satellites ce qui me permet d'avoir une activité très diversifiée qui couvre les aspects techniques et normatifs, l'expertise, le management d'équipe, et des aspects plus éloignés mais tout aussi importants comme la méthodologie ou les réponses à appel d'offre.

Néanmoins, l'aspect « organisationnel » reste prépondérant pour la gestion d'une équipe d'ingénieurs à forte dominante logicielle.

Ce niveau d'intervention très en amont dans un projet ne m'empêche pas de refaire du développement de temps en temps mais cette fois-ci avec une vision très globale du produit, et beaucoup plus système.

Je suis également amené à coordonner des équipes techniques généralement en phase d'intégration, ou tout simplement à gérer des équipes autour de l'activité logicielle dans le cadre d'un projet donné.

Je prends également en charge les interfaces avec les autres corps de métiers lors des phases d'architecture : FPGA, cœur numérique, analogique, etc.

J'ai également diversifié mon activité dans le domaine de l'administration informatique en gérant des réseaux d'entreprise et en mettant en place des solutions de téléphonie sur IP.





Mes compétences :

Systèmes embarqués

Team leader

Architecture systèmes

V-Cycle