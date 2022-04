Charles JEANNE-JULIEN

Officier de marine durant 33 ans, j'ai développé en deuxième partie de carrière une spécialité originale de gestion technique des infrastructures et de valorisation domaniale du patrimoine de la marine.



Responsable durant quatre années de l'environnement infra structurel de la marine, j'ai conduit, à la tête d'une équipe de huit ingénieurs et officiers supérieurs de l'état-major, la planification de l'ensemble des projets d'investissement et d'entretien lourd en infrastructure, aussi bien pour les installations techniques portuaires ou aéroportuaires que pour les installations tertiaires (bureaux, logements, restauration). Responsable d'un budget de 130 M€ annuel, j'ai validé les besoins, établi les priorités émanant des différentes autorités régionales, validé les programmes et APS établis par les services constructeurs. J'ai accompagné l'arrivée du Rafale, du NH 90, participé à la définition des installations d'accueil des frégates multi missions et du futur sous-marin Barracuda.

Affecté à l'inspection technique des infrastructures de la défense, j'ai ensuite animé durant deux ans différents groupes de travail interarmées chargés de l'organisation et de la mise en œuvre de la fonction infrastructure au sein du ministère de la défense (inspection / audit / étude).



Cette spécialisation s'est appuyée sur un profil technique développé précédemment durant 25 ans dans l'aéronautique navale comme ingénieur responsable de la maintenance d'avions et hélicoptères, en flottille opérationnelle, sur porte-avions, sur base et en état-major. Elle s'est également développée sur une expérience de directeur de site, chargé des relations avec les autorités locales, civiles et militaires, en tant que commandant de la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic (premier officier de spécialité technique désigné à un commandement de base opérationnelle).



Passionné par la richesse et la diversité des projets d'infrastructure, transverses, dans des environnements souvent complexes (nucléaire, maritime, protégé), avec des impacts concrets sur la vie quotidienne des marins, j'ai pu mesurer l'aspect dimensionnant des problématiques de l'infrastructure. C'est ce qui motive mon envie de transposer aujourd'hui l'expérience acquise en gestion technico-fonctionnelle d'un parc immobilier dans le secteur civil.



Mes compétences :

Immobilier

Infrastructure

Maintenance

Maintenance technique

Management

Organisation

Technique