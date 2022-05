Valerie VESSIER

Engagée dans la Marine Nationale en tant que contrôleur aérien en 1987, j'ai évolué dans le domaine de l'aeronautique navale pendant 13 ans au titre d'officier contrôleur des opérations aérienne. Ce parcours riche en responsabilités et fonctions diverses : officier renseignement, chef de service, officier chargé des relations publiques... m'ont permis d'effectuer une réorientation professionnelle interne a l'institution à forte dominante RH. Les conditions de vie du personnel étant le fil conducteur de mon parcours professionnel, j'ai servi dans de nombreuses instances ministérielles parisiennes et regionales pendant 10 ans. Particulièrement spécialisée dans le domaine de l'emploi et la reconversion des militaires, j' ai dernièrement ajouté à mon porte feuille de compétences, une approche qualiticienne des organisations de services. C'est en tant qu'officier de réserve et auditeur qualité interne au sein de Défense Mobilité, Agence de reconversion de la Défense que j'assure mes missions actuellement.

Mon projet à moyen terme est de me positionner en tant que consultant free lance dans le conseil aux organisations, aux entreprises et aux particuliers.



Mes compétences :

VAE

qualité

consulting

sociologie

Management

Gestion de projet