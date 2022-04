Jeune Camerounais d'une vingtaine d'années, je mesure 1m68 et pèse 72kg. J'ai un teint cacao, des yeux noirs et des cheveux touffus.

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur de Conception en Informatique et Télécommunication Spécialité Génie Informatique

J'ai travaillé sur des projets de gestion du patrimoine, du personnel et des centres de santé.

Je désire avoir un Master en Management des projets (Informatiques particulièrement) et des certifications réseau.

Voila, vous savez presque tout.