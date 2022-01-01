Jenner NZEUSSEU

2010 - 2012CONTRIBUER A L'ELABORATION ET L'APPLICATION DES PROCEDURES D'IMPORTATION DES PRODUITS AGRO-INDUSTRIELS, SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS L'APPLICATION DES NORMES CAMEROUNAISES DITES OBLIGATOIRES
SOSUCAM
- STAGIAIRE
Yaoundé2009 - 2010stagiaire
RESSORTIR UNE CARTOGRAPHIE DES DECHETS PAR SECTEURS D'ACTIVITE
ETABLIR UNE TYPOLOGIE DES DECHETS
QUANTIFIER LES DECHETS PAR TYPE ET PAR SECTEUR
TRATEGIES DE REDUCTION DE LA MASSE DES DECHETS SOLIDES
REDUIRE LE VOLUME ET LA CHARGE DES EFFLUENTS
IDENTIFIER LES PISTES DE VALORISATION ET D'ELIMINATION DES DECHETS
Formations
Ecole Nationale Supérieure Des Sciences Agro-Alimentaires (Ngaoundéré)
Ngaoundéré2009 - 2010Contrôle et Gestion de la Qualité