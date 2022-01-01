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Jenner NZEUSSEU

DOUALA

En résumé

Mes compétences :
Sécurité
Environnement
Hygiène

Entreprises

  • SFID SA - HSE Executive

    2013 - maintenant

  • JMN Consultant - Risks assessment executive, Laboratory pollution analysis assistant

    2012 - maintenant

  • Agence des Normes et de la Qualité - Stagiaire

    2010 - 2012 CONTRIBUER A L'ELABORATION ET L'APPLICATION DES PROCEDURES D'IMPORTATION DES PRODUITS AGRO-INDUSTRIELS, SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS L'APPLICATION DES NORMES CAMEROUNAISES DITES OBLIGATOIRES

  • SOSUCAM - STAGIAIRE

    Yaoundé 2009 - 2010 stagiaire

    RESSORTIR UNE CARTOGRAPHIE DES DECHETS PAR SECTEURS D'ACTIVITE
    ETABLIR UNE TYPOLOGIE DES DECHETS
    QUANTIFIER LES DECHETS PAR TYPE ET PAR SECTEUR
    TRATEGIES DE REDUCTION DE LA MASSE DES DECHETS SOLIDES
    REDUIRE LE VOLUME ET LA CHARGE DES EFFLUENTS
    IDENTIFIER LES PISTES DE VALORISATION ET D'ELIMINATION DES DECHETS

Formations

  • Ecole Nationale Supérieure Des Sciences Agro-Alimentaires (Ngaoundéré)

    Ngaoundéré 2009 - 2010 Contrôle et Gestion de la Qualité

    Master

Réseau