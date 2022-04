Georges Eliz? ILOUGA ILOUGA

La réussite dépend de la volonté, de la persévérance, de l'adaptabilité à chaque situation nouvelle. Se remettre en question sans cesse, permet d'établir une relation de confiance durable avec ses collaborateurs, les clients et les fournisseurs

Autonome, organisé, rigoureux, discret, sens de l'analyse et du service

Force de proposition, adaptabilité, écoute, aisance communicationnelle



Double compétence, Gestionnaire des opérations de production(planification, ordonnancement, supply chain, logistique et transport) et Gestionnaire du QHSE

J’ai acquis au fil des années une expérience et des qualités qui vous garantissent les résultats dans de brefs délais



Mes compétences :

Gestion de production

Gestion de la qualité

Gestion de projets

Gestion de la logistique et du transport

Gestion du HSE

Suivi évaluation des projets

Gestion des stocks et Appros

Fabrication de cartons ondulés

Qualité

Problems resolution methods

Rigueur

Microsoft Word

Supervisor

Gestion du QHSE

Audit qualité

Gestion des Opérations de Production

Elaboration, gestion et suivi des PGES et PPGD

problem's solving solutions

ISO 14001 Standard

Gestion de stocks