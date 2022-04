Charles JUIF

Étudiant en troisième année de licence Gestion à l'Université Catholique de Lille, je souhaite m'ouvrir à l'international en poursuivant mes études dans les achats et l'innovation.



Depuis 2014, j'acquiers, grâce aux stages et postes occupés, des compétences professionnelles fortes et diversifiées.



Attiré par l'univers des entreprises ; le marketing, les achats et l'innovation m'attirent particulièrement.



Mes compétences :

Google Sketchup

Adobe InDesign

OpenOffice

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Gestion de projet

Stratégie de communication

Management

Étude de marché

Marketing

Communication événementielle