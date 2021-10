Céline BEGUIN

Outils de tests de charge: Loadrunner



Automates tests fonctionnels: QtestPro



Référentiel de tests: Quality Center



Langages informatiques : C, SQL



Systèmes d’exploitation : UNIX, Windows



Bases de données et softs associés: Oracle



Langues: Anglais (courant), Italien (notions), Espagnol (notions).



Mes compétences :

Microsoft Excel

C Programming Language

XML

Sybase

SNMP

MySQL

Mercury Interactive LoadRunner

Ingres

Hyperion

Centura

4GL

WinSock API

Visual Basic

Siemens Hardware

Scénarios Tests

QARun

ORACLE QA

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows

Microsoft Visual C/C++

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft .NET Technology

Mercury Quality Center

Mantis

Java

IBM AS400 Hardware

Euroclear

DSLAM

C++

Borland SilkTest

Asset Allocation

AIX UNIX

ADSL

Statistiques

Qualité

Ingénierie

Informatique

Finance

Gestion de projet

Quality Control

IBM WebSphere

HP Hardware

ZEND

WebLogic Enterprise Application Server

UML/OMT

Sybase Adaptive Server

Sun Solaris

Rational Rose

Rational ClearCase

Personal Home Page

PVCS

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft SQL Server

Microsoft Internet Information Server

MS Visual SourceSafe

Linux

Jboss

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Installation monitoring

HP-UX

ECLiPSe

Delphi

Citrix Winframe

Capsules

CVS

Apache WEB Server

AIX LINUX