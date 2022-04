Cyril COMOND

Ingénieur de formation, j'ai plus de 15 ans d’expérience en qualité de Responsable de Services Maintenance et Production dans l’Industrie Agroalimentaire.



Reconnu pour mon professionnalisme, mes qualités relationnelles et mon sens des responsabilités, j’ai évolué sur un poste de Directeur de Production après près de 10 ans en charge de Services Maintenance. J’ai ainsi intégré le Comité de Direction et élargi mes domaines de compétences (qualité, IRP, sécurité, …). Mes 13 années passées au sein de la société Moy Park Beef (ex- McKey Food) ont été extrêmement enrichissantes avec notamment la responsabilité de nombreux projets destinés à accroître les performances industrielles et la rentabilité de l’entreprise (automatisation des lignes de production, mise en œuvre de nouvelles technologies de froid, de contrôles infrared / Xray, …).



Ayant été sollicité pour un poste de Direction de Site par une autre société et étant arrivé aux bouts des challenges au sein de Moy Park avec notamment des équipes matures en place ; j’ai décidé de saisir cette opportunité extérieure.



Mes compétences :

budgets

Siemens Hardware

Autocad

Continuous Improvement

ISO 900X Standard

New Product Development

Euclid

Microsoft Office