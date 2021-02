Florie VENDEVILLE

Depuis plus de de 7 ans, dans mes différentes expériences professionnelles, j'ai à cœur de rendre accessible la qualité auprès de l'ensemble de mes collaborateurs avec notamment une communication synthétique des indicateurs et ce dans un but de faire comprendre l'importance de l'amélioration continue. Je suis convaincue et j'ai comme objectif de faire prendre conscience du fait que tout le monde, au sein d'une entité, à son niveau, est acteur de la qualité et par conséquent de l'image d'une entreprise auprès de ses clients.



Mes compétences :

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus Notes

Animation de formations

Animation de réunions

HACCP