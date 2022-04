Khalid ELHIAK

Rattaché au Directeur Production de la société, j’ai pour mission: animer et manager les équipes afin d’optimiser la réalisation du processus de production selon les normes et la réglementation en vigueur de produits à usage pharmaceutique et de compléments alimentaires.



Plus précisément, je suis chargé de :



• Organiser et planifier les activités :

- Planifier les besoins en ressources humaines

- Animer et gérer le personnel

- Définir les besoins en formation du personnel de production

- Recruter les équipes en binôme avec le service RH

- Animer les réunions internes



• Mettre en œuvre l’exécution du planning de production de façon quotidienne avec les ressources adéquates (équipement, personnel, matière) en respectant les délais impartis et les contraintes organisationnelles (PDP)



• Mettre en œuvre les actions nécessaires au respect de la qualité, en fonction des délais, des coûts et des quantités prévues :

- Rédiger les modes opératoires de production

- Proposer des améliorations de procédés



• Suivre et superviser le déroulement de la production, en veillant au respect des cahiers des charges

- Affecter le personnel sur les lignes et vérifier l’atteinte des cadences prévues

- Remplir et vérifier les documents d’enregistrement au fur et à mesure de la production

- Contrôler la conformité des dossiers, saisir les données dans l’ERP et interpréter les résultats d’analyse

- Analyser les données d’activité, les dysfonctionnements et préconiser les actions correctives ou d’améliorations

- Vérifier le nettoyage des équipements suivant les procédures de nettoyage



• Réaliser les audits de poste ...



Mes compétences :

Management

Chef d'équipe

Amélioration continue

Gestion de production

Agroalimentaire

Animation d'équipe

Entretiens professionnels

Recrutement

Industrie pharmaceutique

Résolution des problèmes