Caroline VERGNES-BLANQUER

Je suis vivement intéressée par un poste de déléguée hospitalièrel pour la région PACA. De nouveau chez Msd en tant que déléguée hospitalière régionale, BU virologie pour le grand Sud-est.



Après onze ans d’expérience dans le commercial médical (gaz médicaux, matériel et installation), j'ai été pendant deux ans pour le compte du laboratoire Merck (MSD) déléguée hospitalière réseau VIH - ma mission consistait, notamment, à présenter un antirétroviral aux praticiens hospitaliers et professionnels de santé, ainsi qu’à organiser des séminaires, réunions ou staffs à leur attention. Je participais également aux congrès nationaux et internationaux.



Passionnée, dotée d’une très bonne capacité d’écoute et d'une grande autonomie.



Mes compétences :

Compte rendu d'activité

Informatique

Promotion des ventes

Ipmpliquée et pationnée

participation au congrès

tenace volontaire et fonceur

Ecoute client

Réunion de l'information

Commerciale