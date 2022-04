Fabienne VERNET

En reconversion professionnelle, ma volonté est de revenir vers le monde de la santé mon choix initial et de garder une approche commerciale.

Pour réussir ce challenge j’ai obtenu avec succès mon certificat de compétence de déléguée pharmaceutique.

Mes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir de nombreuses compétences transférables :

La promotion des produits (Sell in et Sell out)

La formation

La mise en place de plan merchandising

Négociation de contrat

Analyse de KPI et la mise en place d’actions correctives

Le suivi et fidélisation des clients

Gestion de consultation de marché



Je vous apporterais mon dynamisme, ma passion du résultat et de la satisfaction client ainsi que mon agilité, ma fiabilité, mon autonomie et mon sens de l’organisation.



Intégrer une équipe commerciale en tant que Déléguée Pharmaceutique ou Commerciale dans le secteur de la santé c’est mon projet.

Vous avez un poste à pouvoir dans la région PACA, je vous invite à me contacter pour vous détailler mon parcours atypique.



Mes compétences :

Elaborer une politique de prix

Analyse de KPI

Ecouter

Piloter des circuits d'approvisionnements

Promouvoir des produitys et des services

Formation

Convaincre

Fidélisation client

Merchandising

Prospection

Négociation

Service client

Utilisation de CRM

Maîtrise microsoft office