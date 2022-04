Fabienne VERNAY

Je suis à la recherche d'un poste de conseillère en économie sociale et familiale ou assistante sociale à temps plein ou temps partiel à Marseille et ses environs où en Bourgogne, dans une structure d'accueil, d'hébergement, dans l'insertion sociale et professionnelle,... dans le secteur de l'aide à domicile, en hôpital, en clinique, en EPHAD, en milieu associatif, entreprises privées ou publiques auprès de tous les publics en difficulté.